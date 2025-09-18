Ko dod īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā? Kāpēc to vajadzētu darīt? Interesējas Gunta O.

Īres tiesības var nostiprināt zemesgrāmatā, izīrētājam un īrniekam par to savstarpēji vienojoties. Īres tiesības nostiprināšana zemesgrāmatā notiek, abām pusēm vēršoties pie jebkura pušu izvēlēta zvērināta notāra, kurš sagatavo pusēm parakstāmo nostiprinājuma lūgumu papīra formā, ja puses to vēlas parakstīt klātienē, vai elektroniskā formā, ja vēlas to parakstīt attālināti, izmantojot videokonferences pakalpojumu.

Dzīvojamās telpas īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā dod izīrētājam tiesības līguma termiņa notecējuma gadījumā vai īres maksas nesamaksas gadījumā prasīt caur tiesu bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā atbrīvot izīrēto īpašumu, kā arī prasīt samaksāt nesamaksāto īres maksu, skaidro zvērināts notārs Kaspars Gerhards.

