Burkāni lieliski iederas arī desertos. Tie piešķir sulīgumu un dabisku saldumu, padarot īpaši gardus. Gatavojam konfektes!
- 500 g nomizotu burkānu
- 500 g cukura
- 3 tējkarotes citrona sulas
- 1 tējkarote citronskābes
Nomizotos burkānus sarīvē uz smalkās rīves, liek katliņā kopā ar cukuru un, nepārtraukti maisot, vāra uz nelielas uguns 20–30 minūtes, līdz masa kļūst bieza un viendabīga. Kad tā sāk spīdēt, pievieno citronskābi un citrona sulu, vēlreiz labi samaisa un pavāra 1–2 minūtes. Tad masu nedaudz atdzesē, veido nelielas bumbiņas vai stienīšus un apviļā cukurā, pūdercukurā vai kokosriekstu skaidiņās.
Masu var papildināt ar sasmalcinātiem riekstiem un tējkaroti medus, kas piešķirs bagātīgāku garšu un kraukšķīgumu. Pikantai un atsvaidzinošai garšai pievieno smalki sarīvētu svaigu ingveru.
Konfektes glabā slēgtā traukā vēsā vietā.
