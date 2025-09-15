Pupas, zirņi, lēcas un citi pākšaugi jau gadsimtiem ilgi ir bijuši daudzu tautu uztura pamatā. Tie ir ne tikai sātīgi un barojoši, bet arī veselīgi, jo ir šķiedrvielām, olbaltumvielām un minerālvielām bagāti.
Sastāvdaļas
- vista
- 2 l dārzeņu buljona
- 200 g konservētu zaļo zirnīšu
- 200 g konservētu balto pupiņu
- 500 g kartupeļu
- 1 sarkanā paprika
- 1 zaļā paprika
- 1 puravs
- 2 sīpoli
- 1 ēdamkarote sakapātu pētersīļu
- malti melnie pipari
- sāls
Pagatavošana
Vistu sadala astoņos gabalos, liek dārzeņu buljonā un vāra vienu stundu. Kartupeļus nomizo un sagriež gabaliņos. Papriku pārgriež, iztīra un sagriež gabaliņos. Puravu un sīpolus notīra un sagriež plānos gredzenos.
Vistas gabalus izņem no buljona un atdzesē. Katlā ieber sagrieztos dārzeņus, pieber sāli un vāra 20 minūtes.
Pupiņas un zirnīšus ieber sietā un notecina. Vistas gaļu atdala no kauliem un ādas un sagriež gabaliņos. Zirņus, pupiņas un gaļu ieliek zupā un turpina vārīt vēl 10 minūtes. Zupai pieber sāli un piparus un pārkaisa ar sakapātiem pētersīļiem.
Der zināt!
- Lielāko daļu pākšaugu drīkst ēst tikai kārtīgi izvārītus. Vārot tos, sāls jāpieber beigās, kad zirņi, pupas vai lēcas jau mīksti.
- Sausos zaļos zirnīšus, pupas un turku zirņus pirms gatavošanas mērcē aukstā ūdenī 6–12 stundas. Tas paātrina pākšaugu gatavošanos, samazina arī gāzu veidošanos, apēdot pupiņu un zirņu ēdienus, jo pākšaugi ir vieglāk sagremojami.
- Pākšaugi labi sader ar ķiplokiem, sīpoliem, ķimenēm, papriku, koriandru un pētersīļiem. Zaļumus (kinzu, pētersīļus, dilles) pievieno gatavošanas beigās, lai saglabātu aromātu.
