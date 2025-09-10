Šos konserrvus var izmantot kā piedevu pie griķiem, putrām, siltajiem ēdieniem. Arī salātos, it īpaši kopā ar bietēm vai kāpostiem. Kā vitamīnu bumbu rudenī un ziemā, papildinātu ar medus karoti.
Sastāvdaļas (1 litra burkai)
- 2–3 vidēji āboli (saldskābi, stingri)
- 1 tējkarote sāls (bez joda)
- 1 burkāns (pēc izvēles)
- šķipsniņa sarīvēta ingvera (pēc izvēles)
- citrona sula vai garšvielas: kanēlis, ķimenes, krustnagliņas (pēc izvēles)
Pagatavošana
1. Sagatavo ābolus (un burkānus). Nomazgā, nomizo un rupji sarīvē. Ja izmanto burkānu – sarīvē to kopā ar āboliem. Pievieno sāli un (ja vēlies) sarīvētu ingveru vai citrona sulu.
2. Saspaidi, lai izdalās sula. Ar rokām kārtīgi samīci masu 5–10 minūtes, līdz izdalās pietiekami daudz sulas (šķidrumam jābūt tik daudz, lai pārklātu masu burkā).
3. Liec burkā. Kārto burkā, stingri spiežot masu uz leju, lai nepaliek gaisa burbuļi. Masai jābūt pārklātai ar savu sulu. Ja sulas nepietiek – pievieno pavisam nedaudz sālsūdens (1 tējkarote sāls uz glāzi ūdens).
4. Nospied un nosedz. Uzliec mazu tīru smagumu (burku ar ūdeni vai tīru akmeni), lai masa paliek zem šķidruma. Pārklāj ar marli vai audumu.
5. Fermentēšana. Turi istabas temperatūrā (ap 20–22 °C) 2–4 dienas. Katru dienu pārbaudi, vai masa ir zem šķidruma, un viegli nospied. Kad garša ir patīkami skābena, bet vēl ābolaina – fermentēšana ir gatava.
6. Uzglabāšana. Aizver ar vāku un glabā ledusskapī līdz 2–3 nedēļām.
Ja fermentē ilgāk (5–7 dienas), garša kļūs intensīvāka. Ja vēlies maigāku variantu, pievieno nedaudz citrona sulas.
Fermentēt bumbierus ir tikpat vienkārši kā ābolus, bet tiem ir savs šarms: tie ir saldāki, maigāki un pēc fermentācijas iegūst patīkamu skābenumu ar augļu niansēm. No bumbieriem var iegūt gan probiotisku uzkodu, gan dzērienu, līdzīgi kā ābolu sidram vai kvasam.
