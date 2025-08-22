Maigākai garšai var pievienot ābolus vai rīvētus burkānus.
Sastāvdaļas
- 1 kg smiltsērkšķa ogu
- 700–800 g cukura (atkarībā no vēlamā salduma līmeņa
- 100 ml ūdens (pēc vajadzības)
Pagatavošana
1. Noskalo smiltsērkšķa ogas, izlasi bojātās. Ja vēlies, vari ogas izberzt caur sietu, lai atdalītu sēklas un iegūtu tikai biezeni.
2. Liec ogas vai biezeni katlā kopā ar nelielu daudzumu ūdens, lai nepiedeg. Vāri uz vidējas uguns apmēram 10–15 minūtes, līdz ogas sāk izjukt.
3. Pievieno cukuru un turpini vārīt vēl 10–15 minūtes, regulāri maisot. Ievārījums kļūs biezāks un viendabīgāks.
4. Karsto ievārījumu pildi sterilizētās burkās, aizvāko un apgriez ar vāku uz leju, lai veidotos vakuums. Ļauj atdzist. Uzglabā vēsā un sausā vietā.
