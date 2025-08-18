Latvijas lauku ainavā aitu ganāmpulki vairs nav retums. Taču Tukuma novada Kandavas pagastā atrodas kāda īpaša aitu audzētava "Ralle", kur Ivars Frīdemanis izveidojis vienīgo Šarolē šķirnes aitu ganāmpulku Baltijā. Dodamies ciemos, lai iepazītu viņa darbu un pieredzi aitu audzēšanā.

Ceļš līdz vaislas ganāmpulkam

Viss sācies Jāņu rītā 2013. gadā, kad Ivars pieņēmis drosmīgu lēmumu – pa­mest kokmateriālu biznesu un spert soli pilnīgi jaunā virzienā – aitu audzēšanā. “Jau pēc gada no Anglijas atvedu pirmās Šarolē šķirnes aitas. Turēju arī Latvijas tumšgalves, bet drīz vien sapratu, ka Ša­rolē ir pārākas. Tā ir ātraudzīgāka Fran­cijā radīta gaļas šķirne ar kvalitatīvu lie­sāku un maigāku gaļas iznākumu,” stāsta Ivars. Gaļai viņš realizē vien tos dzīvnie­kus, kuriem ir kādi eksterjera trūkumi, jo saimniecības pamatdarbs ir augstvērtīga vaislas ganāmpulka uzturēšana. 

“Ja nav iespēju turēt vismaz 500 aitu māšu, ar gaļas ražošanu vien šajā noza­rē izdzīvot ir ļoti grūti, kaut aitas gaļas iepirkuma cena šobrīd ir laba,” atzīst Ivars, kurš aitkopību apguvis pašmācī­bas ceļā un nu jau pats konsultē citus.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē