Ja šo kūku gatavo nesezonas laikā no saldētiem ķiršiem, tos atlaidina un lieko šķidrumu notecinja, citādi kūka būs mitra un juks ārā.
Sastāvdaļas
Pamatnei:
- 200 g Selgas cepumu
- 80 g izkausēta sviesta
Krēmam:
- 400 g grieķu jogurta
- 200 ml 35% saldā krējuma
- 100 g cukura
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
- 10 g želatīna
- 50 ml auksta ūdens (želatīna uzbriedināšanai)
Ķiršu želejai:
- 300 g ķiršu bez kauliņiem
- 2–3 ēdamkarotes cukura
- 1 tējkarote citrona sulas
- 5 g želatīna
- 30 ml ūdens
Pagatavošana
Cepumus sīki sasmalcina un sajauc ar izkausēto sviestu. Ieklāj kūkas formā (Ø 20–22 cm) un stingri piespiež ar karoti. Liek ledusskapī sacietēt.
Pagatavo jogurta krēmu: želatīnu pārlej ar aukstu ūdeni, ļauj uzbriest 5–10 minūtes. Saldo krējumu saputo līdz stingrām putām. Jogurtu sajauc ar cukuru un vaniļu. Želatīnu uzsilda, lai kļūst šķidrs. Iemaisa 2–3 ēdamkarotes jogurta, tad visu sajauc kopā. Pēc tam iemaisa putukrējumu. Masu lej uz cepumu pamatnes un kūku liek ledusskapī vismaz uz stundu, lai sastingst.
Tikmēr pagatavo ķiršu želeju: ķiršus ar cukuru un citrona sulu uzvāra, pavāra 3–5 minūtes. Ja vēlas, var sablendēt. Tad pievieno uzbriedinātu želatīnu un maisa, līdz tas izšķīst. Ķiršu masu atdzesē un uzmanīgi lej virsū jogurta kārtai. Liek ledusskapī vēl uz 2–3 stundām vai nakti, lai kūka
