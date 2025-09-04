Kāpēc EHR SuperHits tik labi neskan (šņāc) laukos, Rucavā? Kā izmainās Liepājas raidošās stacijas frekvence 95.2 MHz ārpus pilsētas – lauku reģionos? Jautā Jānis Rucavā.

Kas nosaka uztveršanas kvalitāti

SIA "Elektroniskie sakari" Radiofrekvenču plānošanas departamenta vecākais eksperts Juris Rencis teic, ka frekvences modulācijas (FM) un citu apraides veidu uztveršanas kvalitāti nosaka vairāki faktori (piemēram, raidošās stacijas parametri, attālums no tās), kas ietekmē signāla uztveršanas apstākļus.

Jo tālāk atrodas raidītājs, jo vājāks signāls sasniedz uztvērēju, izraisot trokšņus, signāla zudumu vai pilnīgu kropļojumu. Arī reljefs, apbūve un citi šķēršļi starp raidītāju un uztvērēju var vājināt uztveramo signālu. Aptveršanas zona atkarīga no raidītāja jaudas un raidošās stacijas antenas augstuma. Āra (jumta) antenas izmantošana var būtiski uzlabot uztveršanu, jo iekštelpās tā ir apgrūtināta. 

 

