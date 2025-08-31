Bumbieri labi garšo ar dažādiem sieriem un vīnu. Siera plate ar svaigiem augļiem vai to piedevām – ievārījumu, čatniju, relišu ir lielisks maltītes noslēgums draudzīgu sarunu pavadījumā. Betšoreiz iedvesmai - neceptā kūka.
Sastāvdaļas
Pamatnei
- 200 g cepumu (piemēram, Selga vai Digestive)
- 100 g sviesta (izkausēta)
Pildījumam
- 400 g krēmsiera (Filadelfijas)
- 200 ml saldā krējuma
- 3 ēdamkarotes pūdercukura
- 1 tējkarote vaniļas cukura
- 2 tējkarotes želatīna + 3 ēdamkarotes ūdens (vai atbilstoši želatīna norādēm)
- 2–3 gatavi bumbieri (nomizoti un sagriezti kubiņos)
Dekorēšanai (pēc izvēles)
- plānas bumbieru šķēles
- rieksti, šokolādes skaidiņas, piparkūku drupačas u. c.
Pagatavošana
1. Gatavo cepumu pamatni. Sasmalcini cepumus smalkās drupatās. Izkausē sviestu, pievieno cepumu drupačām un sajauc, līdz iegūta mitru smilšu konsistence. Ieklāj maisījumu kūkas formā (~20 cm diametrā) un stingri piespied. Liec ledusskapī uz 15–20 minūtēm.
2. Gatavo pildījumu. Želatīnu uzbriedini aukstā ūdenī (ap 5–10 min), tad viegli uzsildi, līdz izkūst (neuzvāri!). Krēmsieru saputo ar pūdercukuru un vaniļas cukuru. Atsevišķi saputo saldo krējumu un pievieno krēmsieram. Lēnām iemaisi izkausēto želatīnu. Pievieno sagrieztos bumbierus un samaisi.
3. Liec formā. Pildījumu lej virs cepumu pamatnes. Liec kūku ledusskapī vismaz uz 4–6 stundām vai uz nakti, lai sacietē.
4. Dekorē un pasniedz. Pirms pasniegšanas vari izrotāt kūkas virsmu ar plānām bumbieru šķēlēm, riekstiem vai šokolādi.
