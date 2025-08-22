Jebkuru maltīti lieliski papildina salāti – vēl gardāki, ja gatavoti no pašu audzētā.
Sastāvdaļas
- 1 kg gurķu
- 2 vidēji lieli parastie sīpoli
- 3 ķiploka daiviņas
- 120 ml etiķa
- 60 ml eļļas
- 2 ēdamkarotes cukura
- tējkarote sāls
- šķipsniņa melno piparu
Pagatavošana
Gurķus nomazgā, nomizo un sagriež gareniski ceturtdaļās. Noslēdzamā pusdienu kārbā sajauc etiķi, eļļu, cukuru, sāli un piparus. Pievieno gurķus, sagrieztus sīpolus, sīki sakapātu ķiploku. Ja vēlas, gurķiem pievieno smalki sagrieztas dilles. Visu rūpīgi samaisa.
Atvērtu kārbu uz stundu atstāj istabas temperatūrā, periodiski apmaisot. Kārbu aizver un ievieto ledusskapī uz trim stundām pirms ēšanas. Var uzglabāt līdz piecām dienām.
