Ar kādu materiālu labāk nosegt vecu pagrabu, lai to varētu arī apzaļumot? Pašlaik ir polietilēna plēves segums, augsne virsū neturas un zālīte ātri nokalst. Jautā Kristaps Koknesē. Konsultē www.buildart.lv projektētājs un arhitekts Ansis Liepa. 

Agrāk pagrabu izbūvēja atsevišķi – dabīgā paugurā vai mākslīgi veidotā uzkalniņā, kas zem augsnes segas nodrošināja labākos apstākļus sakņu, augļu un konservējumu uzglabāšanai videi draudzīgākā veidā.

Pagraba lietojums

Kārtīgam pazemes pagrabam ir vairākas nodalītas telpas – katrā atšķirīga gaisa temperatūra un mitruma līmenis. Gan mājām, gan pagrabam piemērotāko vietu un telpu izvietojumu palīdzēs noteikt rīkstnieks. Sakņaugi, piemēram, kartupeļi, burkāni, bietes, jāuzglabā vēsā un sausā telpā – tālāk no ūdens āderēm. Bet augļu uzglabāšanai vajadzīgs vēsums un mitrums – virs pazemes strauta jeb āderes krustpunkta.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē