Daudz netrūka, ka Piltenes pagasta “Dīriķu” sēta būtu nodzīvota līdz drupām, jo padomju okupācijas varas laikā no vairākām ēkām jau bija pāri palikuši tikai akmens mūri. Atgūstot savu saimniecību, īpašniekiem Bērtulsoniem izdevās izglābt dzīvojamo māju un lielo šķūni. 

Tagad par to rūpējas viņu meita Vita Štelmahere, plašāk pazīstama kā bērnu grāmatu autore, ar dzīvesbiedru Zinti un dēlu Kristapu.

Dīriķu māju saimniekiem šaipusē ir senas saknes. Vita dzimtu pārstāv septītajā paaudzē. Zemi bija nopircis un pagaidu māju uzbūvējis viņas vecvecvecvectēvs, kas strādājis par krodzinieku muižas krogā. Ar katru nākamo paaudzi saimniecība vērsās plašumā, taču tad nāca padomju okupācijas vara, kolektivizācija un 1949. gada izsūtīšana. Sibīrijā nonāca Vitas vecāmamma un tēvs, vectēvs no represijām paspēja izvairīties. “Viņš paņēma Bībeli, aizgāja uz mežu un paglābās,” skaidro mazmeita. Vecvecākiem pēc daudziem gadiem izdevās satikties Kanādā, taču tas jau cits stāsts.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē