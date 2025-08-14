Sātīgs un smaržīgs ēdiens, kur galvenajā lomā divi sezonas gardumi - jaunie kartupelīši un gailenes.
Sastāvdaļas
- 500 g jauno kartupeļu
- 150 g gaileņu
- 2 ēdamkarotes sviesta
- 150 ml saldā krējuma
- 1 ēdamkarote sakapāta rozmarīna
- 4 ēdamkarotes sagrieztu maurloku
- 2 ķiploka daiviņas
- sāls, pipari
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 190 oC. Veidni ieziež ar sviestu un izklāj ceturto daļu plānās šķēlēs sagrieztu kartupeļu. Virs tiem liek trešdaļu plāni sagrieztu gaileņu un pārkaisa ar trešdaļu rozmarīna, maurloku un sasmalcinātu ķiploku.
Turpina kārtojumu, līdz visi produkti izlietoti. Virsējā kārtā liek kartupeļus.
Vienmērīgi pārlej saldo krējumu.
Cep cepeškrāsnī 30 minūtes, līdz sacepuma virsiņa kļuvusi zeltaini brūna. Pasniedzot pārkaisa ar maurlokiem.
