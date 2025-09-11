Pupas, zirņi, lēcas un citi pākšaugi jau gadsimtiem ilgi ir bijuši daudzu tautu uztura pamatā. Tie ir ne tikai sātīgi un barojoši, bet arī veselīgi, jo ir šķiedrvielām, olbaltumvielām un minerālvielām bagāti.
Sastāvdaļas 6 porcijām
- 250 g cūku pupu
- 250 g zaļo pākšu pupiņu
- 150 g plāno cukurzirņu pākšu
- 400 g konservētu sarkano pupiņu
- 15 melno olīvu bez kauliņiem
- 250 g fetas vai mocarellas
- 5 bazilika lapiņas
Mērcei:
- 2 ēdamkarotes baltvīna etiķa
- 90 ml olīveļļas
- 25 g svaiga bazilika
- 1 ķiploka daiviņa
- malti melnie pipari
- sāls
Pagatavošana
Cūku pupas ber katlā ar verdošu, nesālītu ūdeni un vāra 3–4 minūtes. Nokāš, atdzesē un izloba. Ja izmanto saldētas pupas, tad vāra atbilstoši norādei uz iesaiņojuma.
Zaļās pākšu pupiņas ber verdošā sālsūdenī un vāra 4–6 minūtes. Nokāš un noskalo aukstā ūdenī. Cukurzirņus vāra sālsūdenī 2 minūtes, tad nokāš un noskalo aukstā ūdenī. Blenderī sakuļ mērces sastāvdaļas.
Salātu bļodā samaisa pupiņas, olīvas un gabaliņos sagrieztu sieru. Pievieno mērci un viegli iecilā. Pārkaisa ar sasmalcinātām bazilika lapiņām.
Salātiem var pievienot arī vārītu biešu šķēles.
Der zināt!
- Lielāko daļu pākšaugu drīkst ēst tikai kārtīgi izvārītus. Vārot tos, sāls jāpieber beigās, kad zirņi, pupas vai lēcas jau mīksti.
- Sausos zaļos zirnīšus, pupas un turku zirņus pirms gatavošanas mērcē aukstā ūdenī 6–12 stundas. Tas paātrina pākšaugu gatavošanos, samazina arī gāzu veidošanos, apēdot pupiņu un zirņu ēdienus, jo pākšaugi ir vieglāk sagremojami.
- Pākšaugi labi sader ar ķiplokiem, sīpoliem, ķimenēm, papriku, koriandru un pētersīļiem. Zaļumus (kinzu, pētersīļus, dilles) pievieno gatavošanas beigās, lai saglabātu aromātu.
