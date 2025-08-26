Kāds varētu būt iemesls, ka gurķi siltumnīcā veido bumbierveida un āķveida formu? Kāpēc gurķiem pūst gali? Jautā Inta Z. Konsultē agronome Mārīte Gailīte.

Gurķu augļu deformācija augustā un septembrī ir samērā bieži novērojama parādība, un parasti tā saistīta ar apputeksnēšanos un augšanas apstākļiem.

Bites un partenokarpie gurķi

Tuvojoties rudenim, bitēm sāk pietrūkt ziedošu augu, un tās biežāk ielido siltumnīcās. Mūsdienās lielākoties audzē partenokarpo hibrīdo gurķu šķirnes, kas sēklas neveido un kurām apputeksnēšana nav nepieciešama. Tomēr, ja bites šos ziedus apputeksnē, sēklas daļēji var izveidoties, auglis uzbriest nevienmērīgi un nereti iegūst bumbierveida vai āķveida formu ar paresninājumu vienā galā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē