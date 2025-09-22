Pupas, zirņi, lēcas un citi pākšaugi jau gadsimtiem ilgi ir bijuši daudzu tautu uztura pamatā. Tie ir ne tikai sātīgi un barojoši, bet arī veselīgi, jo ir šķiedrvielām, olbaltumvielām un minerālvielām bagāti.
Sastāvdaļas 10-12 kotletēm
- 300 g vārītu pupiņu un turku zirņu
- 1 neliels sīpols
- 2–3 ķiploka daiviņas
- 1 sarīvēts burkāns
- 3–4 ēdamkarotes auzu pārslu (vai rīvmaizes)
- 1 ola
- 1 tējkarote paprikas pulvera
- ½ tējkarotes ķimeņu
- pipari
- sāls
- zaļumi (pētersīļi, dilles)
- eļļa cepšanai
'Pagatavošana
Sagatavo kotlešu masu. Vārītos pākšaugus sablendē vai sastampā. Pievieno sasmalcinātu sīpolu, ķiploka daiviņas, rīvētu burkānu, zaļumus un garšvielas. Samaisa ar auzu pārslām un olu, lai masa būtu viendabīga un labi turētos kopā. Ja masa šķiet pārāk mīksta, pievieno vēl auzu pārslas.
Ar rokām veido kotletes, ja vēlas, apviļā rīvmaizē vai miltos. Cep nelielā eļļas daudzumā, līdz zeltaini brūnas.
Kotlešu masu var papildināt ar sieru. Lieliski garšo ar jogurta–zaļumu mērci.
Der zināt!
- Lielāko daļu pākšaugu drīkst ēst tikai kārtīgi izvārītus. Vārot tos, sāls jāpieber beigās, kad zirņi, pupas vai lēcas jau mīksti.
- Sausos zaļos zirnīšus, pupas un turku zirņus pirms gatavošanas mērcē aukstā ūdenī 6–12 stundas. Tas paātrina pākšaugu gatavošanos, samazina arī gāzu veidošanos, apēdot pupiņu un zirņu ēdienus, jo pākšaugi ir vieglāk sagremojami.
- Pākšaugi labi sader ar ķiplokiem, sīpoliem, ķimenēm, papriku, koriandru un pētersīļiem. Zaļumus (kinzu, pētersīļus, dilles) pievieno gatavošanas beigās, lai saglabātu aromātu.
