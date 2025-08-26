Vītolu vējmietiņš nepieder pie teju visiem zināmajiem ārstniecības augiem, bet tas nenozīmē, ka ir mazāk ģeldīgs. 

Gluži pretēji – augs satur virkni bioaktīvo vielu, kas organismam palīdz pie daudzām slimībām un kaitēm. Tāpēc vērts ar to iepazīties. Ārstniecībai lieto auga ziedus, lakstus, saknes.

Kur meklēt un kā ievākt

Dabā vītolu vējmietiņš (Lythrum salicaria L.) pārsvarā meklējams pie ūdenskrātuvēm, un to grūti nepamanīt, jo augs ir vairāk nekā metru garš, zied purpurkrāsas ziediem no jūnija līdz septembrim. Ārstnieciskiem nolūkiem auga virszemes daļu ievāc ziedēšanas periodā. Izklāj plānā kārtā uz sietiem un žāvē ēnā, vietā, kur ir caurvējš. Saknes izrok rudenī. Attīra no augsnes, sagriež 3–5 cm lielos gabalos un žāvē augļu žāvētājā, nepārsniedzot 50 oC temperatūru.

