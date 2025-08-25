Kefīra smūtiju var lietot jebkurā ēdienreizē, bet saldos smūtijus neiesaka dzert vakarā. Kefīru aizstājot ar paniņām, dzēriens ir vēl diētiskāks un vieglāks. Ja kefīrs šķiet par skābu, tā vietā ņem jogurtu, piemēram, lakto.
Sastāvdaļas
- 400 ml kefīra
- liela sauja brūkleņu
- banāns
- pusbumbieris
- 4-5 mīkstas dateles
- šķipsna malta kanēļa
Pagatavošana
Banānu nomizo un sagriež ripiņās, bumbierim izgriež serdi un sagriež kubiciņos. Datelēm izņem kauliņus un pārgriež uz pusēm. Visas sastāvdaļas sablendē, lej glāzēs.
Brūkleņu vietā var pievienot citas ogas. Visgardākais ir tikko sablendēts kefīra smūtijs. Pastāvot istabas temperatūrā, tas atsulojas un kļūst nepatīkami skābens.
Smūtiju nevajadzētu pārsaldināt – saldo sīrupu vietā labāk izvēlēties mazliet medus, žāvētas dateles, aprikozes vai rozīnes
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem