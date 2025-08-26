Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Lai izbaudītu rožu burvību, šonedēļ dodamies uz "Birutas rožu Ēdenes dārzu" Madonas novada Barkavas pagastā. Tur aizrautīgās rožu kolekcionāres Birutas Belovas zemnieku saimniecībā "Saulītes" iespējams apskatīt 1030 rožu šķirņu.
Vēl šīs nedēļas žurnālā:
- Kad pārstādīt ziemcietes
- Kāpēc gurķi deformējas un pūst
- Neskaidra īpašuma robeža - kā rīkoties
- Vai vecāks manto no bērna
- Ierīkojam akas grieztuvi un vindu
- Kāpēc radio slikti skan
- Atvērtā tipa duša - kā pareizi izbūvēt
- Padomi, lai sēņojot mežā neapmaldītos!
- Gatavojam ziedu pušķi skolotājai
- 7 receptes, kā pagatavot dārzeņus
- Lācenes - kam lieto ārstniecībā
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
