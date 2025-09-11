Kā ierasts, arī šī nedēļa bagāta ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu bien dažos no tiem.
11. septembrī 17:00 Kuldīgā, Adatu fabrikā Kalpaka ielā 4 sajūtu un spēka darbnīca Senais dārzs un pļava. Augi mūsu labsajūtai. Vada Ilze Svilpe-Odzieša. Dalība bez maksas.
13. septembrī 11–17 Zaubes muižas parkā norisināsies Zaubes savvaļas kulinārais festivāls. Šāgada tēma – Rudens ritmi. Festivāls jau devīto reizi pulcēs apmeklētājus, lai kopā ar pavārmākslas meistariem, saimniecēm, medniekiem, makšķerniekiem, dabas pazinējiem un amatniekiem godinātu paaudzēs pārmantotās zināšanas par dabas veltēm. Šāgada jaunums ir sadarbība ar Jauno pavāru kustību, kas vadīs dzīvās uguns gatavošanas konkursu pavāriem un gatavošanas entuziastiem. Apmeklētāji aicināti iesaistīties konkursā Rudens ritmi burciņā, ņemot līdzi vismaz 800 ml burciņu ar saldu un/vai sāļu saturu un iegūt gardas, noderīgas balvas. Ieeja pasākumā bez maksas.
13. septembrī 10–18 Ķirbju svētki Esplanādē Rīgā. Būs gan ķirbju parāde un citas aktivitātes, gan Latvijas amatnieku, dizaineru un mājražotāju tirdziņš.
13. septembrī 11–15 Valmiermuižas parkā Miķeļdienas svinības un tirdziņš Gardu muti. Meistarnīcas, lustes un pasaules mūzikas grupas Jōra koncerts.
13. septembrī 12:00 Padurē pie Padures klēts notiks tradicionālais pasākums Jautrā mašīntalka. Gaidāms gadatirgus, koncertprogramma, teātra izrāde, vēsturiskās kuļmašīnas palaišana, radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem, kā arī vakara koncertballe ar Aiju Legzdiņu. Sīkāk: padure.lv.
13.–14. septembrī 9–17 Gaujas nacionālajā parkā ikgadējās Ceļotāju dienas ar moto – Māksla dabā. Programmā pārgājieni un dabas iepazīšana, tikšanās ar mākslas meistariem, devona radītās mākslas piedzīvojums. 13. septembrī Līgatnes dabas taku stāvlaukumā notiks tirdziņš, kur priecēs tematiskas preces un ražojumi.
14. septembrī 14:00 Lielvircavas muižā pasākums Ar straumi kultūras mantojumā. Atzīmējot Eiropas kultūras mantojuma dienas, būs aplūkojamas animācijas filmas Straume komandas iegūtās balvas. Ar stāstu par XVIII gs. Kurzemes gleznotāja Leonharda Šorera radīto fon Korfu dzimtas daiļavu un XIX gs. gleznotāja Teodora Tīmes radīto fon Bēru dzimtas portretu kopiju izgatavošanu dalīsies Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas katedras studenti. Muzikālu noskaņu radīs Viktorija Veldre (soprāns), Reinis Galenieks (vijole), Leons Veldre (čells) un Anete Veldre (klavieres), izpildot Eiropas komponistu skaņdarbus. Ieeja pasākumā bez maksas.
14. septembrī 11–15 Siguldas sporta centra stadionā Tēvu dienas pasākums. Paredzētas ģimeņu un draugu komandu aktivitātes. Komandā jābūt vismaz diviem dalībniekiem, no tiem vienam pieaugušajam. Pasākumā skanēs mūzika un valdīs lieliska gaisotne.
