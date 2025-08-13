Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šonedēļ tiekamies ar Latvijā vienīgo koku vilnas pārzinātāju, tekstilmākslinieku Ritvaru Toču, kurš, izzinot senās baltu prasmes, iegūst vilnu no kokiem un krūmiem. Pēcāk no tās top dažādi izstrādājumi: nelieli audekli, cepures, roku locītavu un muguras ārstnieciskās saites, cimdi. Plašāk par koku vilnas iegūšanu un izmantošanu, lasiet sarunā.
Vēl jaunākajā numurā:
- Problēmas, ar ko saskaras īrnieki. Kā sevi no tām pasargāt?
- Īpašuma nostiprināšana zemesgrāmatā - ar ko sākt
- Šarollē aitas - ar padomiem audzēšanā dalās aitu audzētavas "Ralle" saimnieks Ivars Frīdemanis
- Ciemojamies daiļdārzā pie jelgavnieces Indras Dombrovskas
- Kā rūpēties par jaunajiem augļu kociņiem
- Kartupeļu laukā lakstu puve - ko iesākt?
- Kā izveidot augstās dobes
- Vienkārša āra virtuve dārzā. Soli pa solim
- Gurķi un kabači ziemai - 6 receptes
- Vai rozā pelašķis der tējai
- Kas ir kairinātās zarnas sindroms
