Kur vērsties pēc medicīniskās palīdzības naktī un ārpus oficiālā darbalaika, brīvdienās? Jautā Ilze L. 

Konsultācija pa tālruni

Ja veselība vai dzīvība nav apdraudēta un medicīnisks padoms nepieciešams ārpus ģimenes ārsta prakses darba laika, iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt konsultāciju, zvanot pa Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, informē Nacionālajā veselības dienestā (NVD). Pieredzējuši mediķi sniedz padomus vienkāršu, bet akūtu saslimšanu gadījumos, piemēram, nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu vai hronisku slimību saasinājuma brīžos, ja sākusies saaukstēšanās, ir drudzis, sāpes ausīs vai kaklā, vemšana, caureja, muguras sāpes, brūces, nobrāzumi, ķermeņa sasitumi, sastiepumi u.c. Tās ir situācijas, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Šis pakalpojums pieejams darbdienās no pulksten 17 līdz 8, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti. Uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 var zvanīt arī tad, ja ir šaubas zvanīt 113 vai ne.

