Lai pēc noslogotas darbadienas nebūtu jādomā, ko pagatavot vakariņās vai līdzņemšanai nākamajai dienai uz darbu, izplāno vienkāršu ēdienkarti. Jebkuru maltīti lieliski papildina salāti – vēl gardāki, ja gatavoti no pašu audzētā.
Sastāvdaļas
- 4 vidēji lieli burkāni
- 3 ķiploka daiviņas
- 3 ēdamkarotes olīveļļas
- 1 ēdamkarote cukura
- sula no puscitrona
- 40 g apgrauzdētu saulespuķu sēklu
- sāls, pipari
- pētersīļi pēc vēlmes
Pagatavošana
Burkānus nomazgā, notīra un sarīvē uz rupjas rīves. Pievieno spiedē saspiestu ķiploku, citrona sulu, eļļu, cukuru, sāli, piparus, uz pannas apceptas saulespuķu sēklas. Visu rūpīgi samaisa. Gatavi baudīšanai uzreiz.
Uzglabājot stikla burkā, salāti jāapēd piecās dienās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem