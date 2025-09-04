Septembra pirmā nedēļa bagāta dažādiem notikumiem, sniedzam ieskaru vien dažos no tiem.
4. septembrī plkst. 16 Ventspils zinātnes centra VIZIUM konferenču zālē, 2. stāvā, Rūpniecības ielā 2, notiks seminārs par dronu izmantošanu (par normatīvajām prasībām, lietotāju pienākumiem drošu lidojumu veikšanai). Interesentiem būs iespēja kārtot teorētisko zināšanu eksāmenus. Seminārs ir bezmaksas un paredzēts ikvienam interesentam bez iepriekšējas pieteikšanās.
4.–7. septembrī Latvijas Nacionālajā dabas muzejā gaidāma izstāde Dālijas 2025.
5. septembrī, no plkst. 16 līdz 20 Ropažu viduslaiku pilī notiks vēstures pēcpusdiena Pilskalnos, kurā ikviens aicināts izzināt viduslaikus. Pasākuma programmā: seno amatu meistaru demonstrējumi un meistarklases, viduslaiku gastronomiskais baudījums, ieroču un bruņu stends, ekskursijas gidu pavadībā pa Pilskalnu kultūrvēsturisko kompleksu, šķēpmešanas un lokšaušanas sacensības, lekcijas par arheoloģiskiem pētījumiem Ropažu pagastā.
6. septembrī Kocēnos jau vienpadsmito reizi notiks Kokmuižas svētki, kuru laikā apmeklētājus priecēs koncerti, teātra izrādes, muižas tirgus, radošas meistarklases un aktivitātes visai ģimenei. Svētku programma vietnē valmierasnovads.lv.
6. septembrī Popes muižas parkā, baznīcā un estrādē notiks Ventspils novada svētki, pulcējot novada amatiermākslas kolektīvus, izcilus novadniekus un profesionālus mūziķus. Informācija vietnē ventspilsnovads.lv.
epazīsti Slīteres Nacionālo parku!
Sestdien, 6. septembrī, Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem aicina uz Slīteres Nacionālā parkaCeļotāju dienu. Tās moto Piedzīvo dabā!. No meža bingo un lībiešu kultūrmantojuma izziņas līdz purva šķērsošanai un saullēkta sagaidīšanai Kolkasragā, pārgājieni un ekskursijas. Programma būs piemērota gan ģimenēm, gan rūdītiem piedzīvojumu meklētājiem. Detalizēta informācija vietnē tiekamiesdaba.lv.
6. septembrī no plkst. 17 līdz 3 naktī Rīgas centrā, Vecrīgā, un citviet pilsētā jau 20. reizi norisināsies Baltā nakts. Tajā varēs baudīt dažādas laikmetīgās mākslas formas: koncertus, instalācijas un performances pilsētvidē, multimediālus projektus un dzejas lasījumus. Pasākumos ieeja bez maksas.
6. un 7. septembrī varēs baudīt Mājas kafejnīcu dienas Dienvidkurzemes novadā, Ādažu novadā, Jūrmalā, kā arī Lībiešu krastā un Dundagas apkārtnē. Plašāk majaskafejnicas.lv.
7. septembrī Āgenskalna tirgū jau otro gadu tiks svinēta Sēņu diena – iespēja iegādāties un nogaršot visdažādākajos veidos pagatavotas sēnes, izzināt sēņu pasauli un baudīt dažādus pārsteigumus.
6. septembrī no plkst. 12 līdz 18 Turaidas muzejrezervāts atzīmēs Ozolu dienu, piedāvājot izziņas darbnīcas, kurām dots oriģināls nosaukums – Zemozolu pieturas. Šogad sešpadsmit pieturās (Dabas klase, Praulgrauzis, Ozola vilna, Zīļuks, Dīķu noslēpumi u. c.) lielie un mazie apmeklētāji varēs pavadīt daudzas stundas noderīgās aktivitātēs. Tās vadīs pieredzējuši pētnieki un meistari – dendrologs, entomologs, biotopu eksperts, hidrobiologs, ornitologs, pirtniece, folkloriste, dabas fotogrāfs, bitenieks, pavāre un māksliniece. Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi notiks mobilā dabas izglītības klase. Pirmo reizi tiek organizēta STEM virziena dabas darbnīca (STEM – izglītība par matemātikas un citu eksakto mācību priekšmetu apgūšanu). Ar senāk un mazāk dzirdētām dziesmām meža parku pieskandinās kapela Drabešu muižas muzikanti. Apmeklētājiem ar vārdu vai uzvārdu Zīle, Ozols, Ozoliņš ieeja muzejrezervātā bez maksas. Siguldas novada iedzīvotājiem, uzrādot ID karti, ieeja muzejrezervātā ar 50% atlaidi. Ieeja pasākumā, iegādājoties Turaidas muzejrezervāta apmeklējuma biļeti.
