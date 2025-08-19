Esmu dzimusi 1948. gadā. Dzimšanas apliecībā bija ierakstīti abu vecāku vārdi, bet vēlāk to nomainīja pret apliecību, kurā tēva vārda vietā ievilkta svītriņa. Visticamāk, tāpēc, ka dzimu nereģistrētā laulībā, un tajā laikā bija tādi noteikumi. Kur varētu meklēt vēsturiskās dzimšanas apliecības nokakstu vai kopiju? Jautā Ausma Jelgavas novadā.

Jāraksta iesniegums

Tieslietu ministrijas Dzimtsarak­stu departamentā informē, ka atkār­totu dzimšanas apliecību vai izziņu izsniedz no dzimšanas reģistra ieraksta, pamatojoties uz iesniegumu. Cilvēks, par kuru ieraksts izdarīts, ir arī tiesīgs ar savu dzimšanas reģistra ierakstu iepazī­ties klātienē dzimtsarakstu nodaļā, kur glabājas dzimšanas reģistra ieraksts, vai pieprasīt izsniegt dzimšanas reģistra ie­raksta kopiju.

Ja vēlas saņemt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu no sava dzimša­nas reģistra, ar iesniegumu var vērsties  jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu no­daļā. 

 

