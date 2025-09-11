Ja sālīto sēņu nav daudz, tās var blīvi pildīt burkā un uzlikt vāciņu, tad uzglabāt ledusskapī. Maisiņos sapildītas sālītās sēnes var uzglabāt saldētavā.
Sastāvdaļas
- 1 kg rudens sēņu – vilnīši, cūcenes, bērzlapes, alksnenes
- 60 g sāls uz 1 kg vārītu sēņu
- pēc izvēles nobriedušas dilles vai diļļu sēklas
- ķiploki
- melno un smaržīgo piparu graudi
- lauru lapas
Pagatavošana
Sēnes notīra un novāra sālsūdenī (uz litru ūdens – 2 ēdamkarotes sāls). Vāra uz lēnas uguns, nosmeļot putas. Sēnes ir gatavas, kad sāk grimt un ūdens kļūst caurspīdīgs. Gatavās sēnes nolej un diennakti mērcē aukstā ūdenī. Ieteicams vismaz vienu reizi nomainīt mērcējamo ūdeni. Tad nokāš sietā vai marlē un notecina. Sālīšanai izvēlas keramikas vai stikla trauku.
Liek sālāmajā traukā un atbilstoši sēņu svaram pievieno sāli un garšvielas. Sēnes kārtīgi samaisa.
Ar sāli un garšvielām sajauktas sēnes blīvi saspiež un virsu pārklāj ar marli vai kokvilnas audumu, tam virsū liek vāku vai apgāztu attiecīga izmēra šķīvi un noslogo. Sālītās sēnes uzglabā sausā, vēsā un tumšā vietā.
Kas jāzina pirms sēņu konservēšanas
- Sēnes nav ieteicams mazgāt ūdenī, jo tās uzsūc lieku šķidrumu. Ja vien iespējams, tās labāk tīrīt, pakasot ar nazi vai norīvējot ar kokvilnas audumu.
- Marinēšanai labāk izvēlēties vienas sugas sēnes – beciņas, gailenes, baravikas, cūcenes u. c.
- Lielākām bekām jāatdala stobriņu slānis – švammīte zem cepurītēm, tad sēnes nebūs glumas.
- Ja marinē rūgtās sēnes – alksnenes, cūcenes, vilnīšus –, tad pēc novārīšanas tās ieteicams diennakti izturēt aukstā ūdenī, to nomainot vismaz divas reizes.
- Beciņām var marinēt tikai to cepurītes, savukārt kātiņus var izkaltēt un saberzt pulverī.
- Sālot un marinējot sēnes, var izvēlēties dažādas garšvielas – lauru lapas, dažādus piparu graudus, pat čili asumam, diļļu vai ķimeņu sēklas, koriandru, tomātus, sīpolus un ķiplokus.
- Sālītās un marinētās sēnes ieteicams uzglabāt vēsā un tumšā vietā. Vēlamā temperatūra: no 0 līdz +10 °C.
- Sālīšanai paredzētas vārītas sēnes var sajaukt ar sāli un garšvielām, likt traukā un noslogot. Sālīt var arī, liekot sēnes kārtām, pa vidu saberot sāli un garšvielas.
- Sālot sēnēm jābūt pārklātām ar šķidrumu. Ja tā nav, tad jāpielej sāls šķīdums.
