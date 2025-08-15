Neatkarīgi no tā, vai tos vāra, cep, iekļauj salātos vai pievieno zupām, jaunie kartupeļi piedāvā neskaitāmas iespējas radošai gatavošana

Jaunie kartupeļi ir ar ļoti plānu mizu, kas ēdama un garšīga. Tā­pēc tie nav jāmizo, tikai jānoberž ar mīkstu saru suku vai trauku sūk­ļa raupjo pusi. Mizojot zūd daļa aro­māta un vērtīgo vielu, ko satur jaunie kartupeļi. Gatavojot ēdienus no tiem, nevajag aizrauties ar garšvielām un spēcīgām mērcēm. Jaunie kartupeļi ir aromātis­ki paši par sevi, tāpēc būs pietiekami, ja tiem pievienos sāli, piparus, nedaudz rozmarīna, ķiplokus un dilles. 

Tie labi garšo arī auksti – salātos vai uzkodās. Noteikti jāņem vērā, ka jaunie kar­tupeļi bojājas ātrāk nekā vecie. Tos va­jadzētu ātri izlietot – pāris dienās. Ie­teicams uzglabāt sausā, vēsā vietā, bet ne ledusskapī, jo tajā var mainīties jau­no kartupeļu tekstūra un garša.

Jauno kartupeļu, tunča un olu salāti

Sastāvdaļas

  • 50 g nemizotu jauno kartupeļu
  • 120 g eļļā konservēta tunča
  • 1 cieti vārīta ola
  • 1 tomāts
  • 2 šalotes sīpoli
  • 2 ēdamkarotes sakapātu zaļumu

Mērcei:

  • 1,5 ēdamkarotes baltvīna etiķa
  • 3 ēdamkarotes olīveļļas
  • sāls, pipari

Pagatavošana

Kartupeļus vāra lielā daudzumā sāls­ūdens 10 minūtes, tad katlu noceļ no uguns, uzliek tam vāku un noliek malā uz 15–20 minūtēm. Kad kartupeļi mīksti, tos notecina, nomizo un sagriež šķēlēs. Olu sagriež ripiņās, katru ripiņu – uz pusēm. 

Bļodā sakuļ olīveļļu un etiķi, pie­ber piparus un sāli. Nedaudz mērces uz­lej uz servēšanas šķīvja, tad kārto pusi kartupeļu šķēļu, tiem uzbārsta sāli un uzliek pusi tunča gabaliņu, pusi olu šķē­līšu un pusi sakapātu sīpolu. Pārlej ar pusi mērces. Atkārto, līdz visi produk­ti izlietoti.

Salātus pārkaisa ar sakapātiem zaļumiem.

Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

