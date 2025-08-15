Neatkarīgi no tā, vai tos vāra, cep, iekļauj salātos vai pievieno zupām, jaunie kartupeļi piedāvā neskaitāmas iespējas radošai gatavošana
Jaunie kartupeļi ir ar ļoti plānu mizu, kas ēdama un garšīga. Tāpēc tie nav jāmizo, tikai jānoberž ar mīkstu saru suku vai trauku sūkļa raupjo pusi. Mizojot zūd daļa aromāta un vērtīgo vielu, ko satur jaunie kartupeļi. Gatavojot ēdienus no tiem, nevajag aizrauties ar garšvielām un spēcīgām mērcēm. Jaunie kartupeļi ir aromātiski paši par sevi, tāpēc būs pietiekami, ja tiem pievienos sāli, piparus, nedaudz rozmarīna, ķiplokus un dilles.
Tie labi garšo arī auksti – salātos vai uzkodās. Noteikti jāņem vērā, ka jaunie kartupeļi bojājas ātrāk nekā vecie. Tos vajadzētu ātri izlietot – pāris dienās. Ieteicams uzglabāt sausā, vēsā vietā, bet ne ledusskapī, jo tajā var mainīties jauno kartupeļu tekstūra un garša.
Jauno kartupeļu, tunča un olu salāti
Sastāvdaļas
- 50 g nemizotu jauno kartupeļu
- 120 g eļļā konservēta tunča
- 1 cieti vārīta ola
- 1 tomāts
- 2 šalotes sīpoli
- 2 ēdamkarotes sakapātu zaļumu
Mērcei:
- 1,5 ēdamkarotes baltvīna etiķa
- 3 ēdamkarotes olīveļļas
- sāls, pipari
Pagatavošana
Kartupeļus vāra lielā daudzumā sālsūdens 10 minūtes, tad katlu noceļ no uguns, uzliek tam vāku un noliek malā uz 15–20 minūtēm. Kad kartupeļi mīksti, tos notecina, nomizo un sagriež šķēlēs. Olu sagriež ripiņās, katru ripiņu – uz pusēm.
Bļodā sakuļ olīveļļu un etiķi, pieber piparus un sāli. Nedaudz mērces uzlej uz servēšanas šķīvja, tad kārto pusi kartupeļu šķēļu, tiem uzbārsta sāli un uzliek pusi tunča gabaliņu, pusi olu šķēlīšu un pusi sakapātu sīpolu. Pārlej ar pusi mērces. Atkārto, līdz visi produkti izlietoti.
Salātus pārkaisa ar sakapātiem zaļumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem