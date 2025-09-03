Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Kad dārzos ienākas koši oranžās smiltsērkšķu ogas, laiks uzņemt vitamīnu devu ziemai un pagatavot arī kādu gardu našķi. Izmēģināt pārbaudītas receptes aicina smiltsērkšķu dārza Ēmulīši saimniece Lelde Brikmane no Dobeles novada Penkules pagasta.
Vēl jaunākajā numurā:
- Puķes, kas piestāv latviskai lauku sētai
- Ar ko šogad slimo vīnogas
- Kā pasargāt vīnogas no lapseņu bojājumiem
- Epizodisks darbs - kā maksāt nodokļus
- Vai aizdevējiem pienākums pārliecināties par spēju atmaksāt kredītu
- Kāpēc var nepiešķirt vīzu
- Praktiski un dekoratīvi betona pārklājumi - kā tos uzklāt?
- Padziļināta tīrīšana dīvānam - kas jāievēro
- Marinētas, sālītas, skābētas, taukos ceptas...jeb - kā pagatavot sēņu krājumus ziemai
- Pākšaugi ēdienos - 6 receptes
- Papēža pieši - kāpēc veidojas un kā tos ārstēt
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
