Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad stādīt, kad ravēt, kad ražu vākt? Bet kad dārzu labāk netraucēt?
12.–13.08. Lapu dienas. Ievāc zālaugu un lapu dārzeņu sēklas. Apgriež skujkokus. Laista augus. Dārzeņu un augļu raža derēs tūlītējam patēriņam, ne ilgstošai glabāšanai.
14.08. Nelabvēlīga diena. Ravē, pļauj nezāles. Apstrādā augsni nezāļainos laukos.
15.08. Augļu diena. Novāc labību, pākšaugus un eļļas au-gus. Atber sēklu. Novāc gurķus, tomātus, kabačus un citus augļu dārzeņus. Novāc vasaras ābolus, bumbierus, plūmes, citus augļus un ogas. Skābē, konservē, spiež sulas, gatavo ievārījumus. Stāda zemenes un avenes. Atbalsta augļukoku zarus, lai augļu svars tos nenolauztu.Vēlajām šķirnēm normē ražu.
16.–18.08. Sakņu dienas. Novāc sīpolus, kartupeļus un citus sakņaugus. Apstrādā un mēslo augsni rudens sējumiem un stādījumiem. Pārjauc komposta kaudzes. Veic dažādus ar augsni saistītus dārza un ainavas sakārtošanas darbus, piemēram, nostiprina nogāzes, veido celiņus, ierok stabus sētām un balstiem.
19.08. Ziedu diena. Rīta un vakara stundās griež ziedus, lai tie ilgāk būtu svaigi. Vāc ārstniecības augus tējām un puķu sēklas. Labas dienas pārstrādei. Ravē un pļauj nezāles. Pieliek balstus rudens puķēm, lai vējš un lietus tās nesagāztu
