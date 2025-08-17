Konfitēšana ir lēnas gatavošanas metode, kas vienlaikus arī palīdz saglabāt produktu. Konfitēt var gan dārzeņus, gan augļus.
Augļus bieži lēnām piesūcina ar cukura sīrupu, tādā veidā tos arī konservējot. Šī metode saglabā augļu struktūru un piešķir izteiktu pievienoto garšvielu aromātu.
Sastāvdaļas (aptuveni 3x300 ml burciņas)
- 2 cieti āboli
- 2 cieti bumbieri
- 120 g medus (apmēram 4 ēdamkarotes)
- 300 ml ūdens
- 80 ml brendija (daļu pievieno beigās)
- 1 tējkarote vaniļas cukura
- ½ tējkarotes kanēļa
- pēc vēlēšanās citrona miziņa, 1–2 krustnagliņas
Pagatavošana
1. Sterilizē burciņas. Izmazgā stikla burkas un vāciņus, sterilizē 10 minūtes vārošā ūdenī vai cepeškrāsnī (100 °C). Ļauj nožūt, neaiztiekot ar rokām.
2. Augļu sagatavošana. Nomizo ābolus un bumbierus, izgriez serdes, sagriez šķēlēs. Paturi citrona sulā, lai nebrūnē.
3. Sīrupa pagatavošana. Katliņā uzkarsē ūdeni, pievieno medu, vaniļu, kanēli (pēc vēlēšanās citrona miziņu, krustnagliņas) un 50 ml brendija. Maisi līdz vārīšanās brīdim, tad samazini uguni.
4. Konfitēšana. Ieliec augļus sīrupā un lēni karsē 40 minūtes (85–90 °C), līdz tie kļūst mīksti, bet nav izjukuši.
5. Konservēšana. Liec augļu šķēles burkās un pārlej ar karstu sīrupu līdz pašai augšai, atstājot 0,5 cm vietas. Katras burkas augšpusē pievieno 1 tējkaroti brendija, kas kalpos kā dabisks konservants. Nekavējoties aizvāko un apgriez burkas otrādi uz 10 minūtēm, pārbaudi, vai sīrups nesūcas ārā, un atgriez burkas atpakaļ.
6. Uzglabāšana. Glabā vēsā, tumšā vietā līdz 6 mēnešiem. Pēc atvēršanas liec ledusskapī un izlieto 1 nedēļas laikā.
Der zināt!
- Ja seko līdzi patērētajam cukura daudzumam, īstie produkti tavos krājumos būs āboli bez pievienota cukura. Gan kaltēti, gan biezenis, sula un citi uzglabājami produkti.
- Ja tev ir diabēts, izvēlies skābākas ābolu šķirnes – tās satur mazāk fruktozes (piemēram, Antonovka, Baltie dzidrie).
- Ēd nelielas porcijas – pat dabīgie cukuri var ietekmēt glikozes līmeni. Izvairies no ievārījumiem, sukādēm un kompotiem ar cukuru vai medu.
