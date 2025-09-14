Ja vēlies biezu konsistenci, vari pievienot želējošu cukuru vai nedaudz ābolu biezeņa (āboli satur dabīgo pektīnu).
Sastāvdaļas
- 1 kg nogatavojušos aktinīdiju (mizotu, ja nepieciešams)
- 500–700 g cukura (pēc garšas un augļu salduma)
- 1 citrona sula (pēc izvēles – piešķir svaigumu un palīdz sabiezēt)
- Pēc vēlēšanās – 1/2 tējk. vaniļas cukura vai šķipsniņa ingvera – aromātam
Pagatavošana
1. Aktinīdijas nomazgā un, ja nepieciešams, nomizo. Sagriez mazākos gabalos vai sablendē, ja vēlies gludu ievārījumu.
2. Liec aktinīdijas katlā un lēni karsē, kamēr sāk izdalīties sula (apmēram 5–10 minūtes).
3. Pievieno cukuru, samaisi (vari sākt ar mazāku daudzumu un pievienot vēl, ja vajag saldāku). Turpini vārīt apmēram 20–30 minūtes uz vidējas uguns, ik pa laikam maisot.
4. Pievieno citronu sulu un citas izvēlētās garšvielas.
5. Pārbaudi gatavību, uzpilinot nedaudz ievārījuma uz auksta šķīvīša, – ja tas sabiezē un neizplūst, ievārījums gatavs.
6. Karstu ievārījumu lej sterilizētās burkās, aizskrūvē un apgriez otrādi, lai veidojas vakuums.
Aktinīdijas ir gana skābenas, tāpēc citrons nav obligāts – ja augļi ir ļoti aromātiski, var bez tā iztikt.
