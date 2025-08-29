Lai pēc noslogotas darbadienas nebūtu jādomā, ko pagatavot vakariņās vai līdzņemšanai nākamajai dienai uz darbu, izplāno vienkāršu ēdienkarti. Jebkuru maltīti lieliski papildina salāti – vēl gardāki, ja gatavoti no pašu audzētā.
Sastāvdaļas
- 1 kg vārītu galda biešu
- neliela ķiploka galva
- 2 ēdamkarotes citronskābes vai etiķa
- 1 ēdamkarote eļļas
- 1 ēdamkarote cukura
- šķipsna sāls
Pagatošana
Izvārītas bietes sarīvē uz rupjas rīves (der arī veikalā nopērkamas, vakuumā fasētas vārītas bietes). Pievieno saspiestu ķiploku, citronskābi, eļļu, cukuru, sāli. Rūpīgi samaisa. Salātus uzglabā stikla burkā ledusskapī piecas dienas.
Ja vēlas, salātus var papildināt ar konservētiem zaļajiem zirnīšiem, valriekstiem, pētersīļiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem