Lācenes nav tās iecienītākās un zināmākās meža ogas. Bet, ja kādā purvainākā meža vietā esat tās uzgājuši, salasiet gan! Kā jau visām meža ogām, arī lācenēm piemīt daudz vērtīgu ārstniecisku īpašību. 

Ogu vērtīgo īpašību un krāsas iedvesmoti – gatavās lācenes ir koši dzeltenā, dzintarainā krāsā –, zviedri tās sauc par ogu zeltu, bet latvieši, ņemot vērā savu mīlestību uz dzintaru un lāceņu dzintaraino caurspīdīgumu, tās varētu saukt par ogu dzintaru.

Īstais laiks lasīt

Lācenes (Rubus chamaemorus L.) dažādos Latvijas apvidos tiek sauktas arī par šķomenēm vai šķovenēm, murenēm, mīklenēm, plocenēm. Ogas ienākas jūlijā–augustā. Tās var vākt arī negatavas, vēl tikko sārtas, jo, mājās aiznestas un izklātas uz balta papīra vai lina, kokvilnas drānas, nogatavosies pāris dienās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē