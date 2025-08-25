Kad siltumnīcā sārtojas tomāti, ir īstais brīdis domāt par ziemas krājumiem. Iedvesmai - pārbaudīta recepte tomātu pagatavošanai želejā.
Sastāvdaļas
- tomāti
- sīpoli
- 10 melno piparu graudi
- lauru lapa
- 1 ēdamkarote ar želatīna (ar kaudzīti)
Marinādei (uz 1 litru ūdens)
- 2 ēdamkarotes sāls
- 6 ēdamkarotes cukura (bez kaudzītes)
- 7 ēdamkarotes etiķa (9%)
Pagatavošana
Tīrās, sterilās puslitra burciņās kārto tomātus (šķēlītes, daiviņas vai veselus ķirštomātus) pamīšus ar plāni sagrieztiem sīpolu gredzeniem. Katrā burkā pievieno melnos piparus un lauru lapu.
Virspusē uzber sausu želatīnu (neuzbriedinot).
Atsevišķi uzvāra marinādi no ūdens, sāls, cukura un etiķa. Marinādi nedaudz atdzesē, lai tā vairs nav verdoša, un salej burkās virs dārzeņiem. Uzliek vāciņus (cieši neaizskrūvējot) un liek burkas pasterizēties 80 °C temperatūrā (0,5 l burkas 15 min).
Pēc pasterizācijas cieši aizskrūvē vāciņus, burkas apgriež ar vākiem uz leju, lai atdziest. Pēc tam novieto ledusskapī, lai masa saželē. Pēc tam glabā pagrabā vai citā vēsā vietā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem