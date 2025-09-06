Mīklai pievienotais biezpiens bagātinās gardo kūku.
Sastāvdaļas
Mīklai
- 200 g sviesta
- 250 g cukura
- 500 g biezpiena
- 4 olas
- 2 glāzes miltu
- 1 tējkarote dzeramās sodas
Pildījumam
- 5–6 lieli skābeni āboli
- 5 ēdamkarotes cukura
- kanēlis pārkaisīšanai
Pagatavošana
1. Mīklas gatavošana. Olas iesit lielā bļodā, pievieno cukuru. Bļodu liec silta ūdens peldē un olas kul, līdz veidojas gaiša un gaisīga masa. Sviestu sasmalcini, liec bļodā un izkausē ūdens peldē. Biezpienu izberz caur sietu, pievieno sodu un samaisi. Izberzto biezpienu pievieno sakultajām olām un iemaisi masā. Pievieno miltus un beigās iemaisi kausēto sviestu. Visu kārtīgi izmaisi.
2. Pildījuma sagatavošana. Skābus ābolus nomizo un sagriez plānās daiviņās. Seklu apaļo cepamo formu iezied ar sviestu un ieklāj mīklu. Ābolu daiviņas izkārto uz mīklas un pārber ar atlikušo cukuru.
3. Cepšana. Tarti liec līdz 190 °C sakarsētā cepeškrāsnī un cep 40–45 minūtes.
4. Pasniegšana. Gatavo tarti pārkaisi ar kanēli un atdzesē. Pasniedz ar saldējumu vai vaniļas mērci.
