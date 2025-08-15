Ja vēlies ātrāku rezultātu, vari pievienot 1–2 ēdamkarotes dzīva ābolu etiķa (tā saucamo mātes etiķi). Ja veidojas balta plēvīte, nesatraucies, tas ir normāli. Ja veidojas pelējums, tas nozīmē, ka āboli nav bijuši pilnībā pārklāti ar šķidrumu.

Sastāvdaļas

  • Āboli (ideāli ir nedaudz pārgatavojušies, saldi; var lietot tikai mizas un serdes)
  • Cukurs (aptuveni 1 ēdamkarote uz 1 glāzi ūdens)
  • Ūdens (vēlams vārīts un atdzesēts vai filtrēts)
  • Stikla burka vai keramikas trauks
  • Lina vai kokvilnas auduma vāks

Pagatavošana

1. Sagatavo ābolus. Nomazgā un sagriez ābolus gabaliņos (ar visu mizu un serdi). Var izmantot tikai mizas un serdes.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē