Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Šonedēļ dodamies ciemos pie rīdzinieces, tomātu kolekcionāres Lindas Grotupes, kuras kolekcijā ir teju 400 dažādu tomātu šķirņu sēklu, no kā aptuveni puse katru gadu tiek audzēta siltumnīcā.
Vēl žurnālā lasiet:
- Vai iespējams adoptēt laulātā bērnu
- Elektroauto - vai drīkst uzlādēt no dzīvokļa rozetes
- Kredītu reģistrs - cik ilgi glabā ziņas par aizņēmēju
- Kaimiņš nesavāc aiz sava suņa- kā rīkoties
- Kā uzlabot augu daudzveidību dabiskā pļavā
- Pirmā ogulāju raža- cik ilgi jāgaida
- Apkure siltumnīcā pašu spēkiem! Pārbaudīti padomi un pieredze
- Kā izvēlēties pareizo režīmu mazgājot veļasmašīnā
- Karstā gaisa friteris jeb air-fryer. Kā tie atšķiras un kādu izvēlēties?
- Sausas acis - kā sev palīdzēt
