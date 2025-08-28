No tomātiem var pagatavot gan sulu, gan mērces, kas ziemā noderēs kā ātra piedeva vakariņām vai garda uzkoda svētku galdam.
Tomātu sula
- 3 kg tomātu
- pusēdamkarote cukura
- pusēdamkarote sāls
Tomātus rūpīgi nomazgā, sagriež palielos gabalos. Liek katlā un vāra, līdz tie mīksti un izjūk. Pēc tam masu izberž caur smalku sietu (acis 1–2 mm), kam neiet cauri sēklas. Jāraugās, lai sēklas neiekļūtu sulā. Iegūtajai tomātu sulai pieber sāli un cukuru. Sulu uzvāra, sapilda burkās vai pudelēs. Pasterizē 85 °C temperatūrā – 0,5 litru burkas 10 minūtes, litra burkas 15 minūtes, 3 litru burkas 20–25 minūtes. Pēc pasterizēšanas traukus hermētiski noslēdz, apgriež ar vāciņiem uz leju un patur pusstundu.
Tomātu un sīpolu mērce ziemai
- 6 kg tomātu
- 2 kg sīpolu
- 3 strīķētas ēdamkarotes sāls
- cukurs pēc garšas (3–8 ēdamkarotes atkarībā no tomātu šķirnes un vēlamā salduma)
- malti melnie pipari
- eļļa cepšanai
- ķiploki (pēc vēlēšanās)
Pagatavošana
Nomazgā tomātus, izgriež kātiņu vietas un ar visu mizu samaļ gaļasmašīnā. Sīpolus nomizo, sagriež kubiņos un apcep eļļā zeltaini brūnus. Kad visi sīpoli apcepti, pievieno samaltos tomātus. Vāra uz mērenas uguns, ik pa laikam apmaisot, līdz masa sasniedz vēlamo biezumu, piemēram, tomātu pastas konsistenci. Tas var aizņemt vairākas stundas. Vārīšanas beigās pieber sāli un cukuru. Pievieno arī piparus un pēc vēlēšanās – ķiplokus. Visu pavāra vēl 10 minūtes. Ja vēlas gludāku struktūru, masu var izberzt caur sietu vai sablendēt. Karstu pilda sterilizētās burkās, aizvāko un atdzesē. Glabā pagrabā vai citā vēsā vietā.
