Ķirši piešķir kūkām svaigumu, nelielu skābumiņu un daudz krāsas. Ogām var uzbārstītinedaudz miltu, lai sula cepoties neiesūcas mīklā.
Sastāvdaļas
Mīklai:
- 200 g kviešu miltu
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- 200 g mīksta sviesta
- 80 g cukura
- 3 olas
- 7–8 ēdamkarotes piena
- 1 tējkarote kanēļa
- puscitrona miziņa
Pildījumam:
- 750 g ķiršu
- 40 g mandeļu skaidiņu
- 2 ēdamkarotes mīksta sviesta
- 2 ēdamkarotes brūnā cukura
Pagatavošana
Ķiršus nomazgā un izņem kauliņus. Kūkas veidni (Ø 28 cm) ieziež ar sviestu, uzkaisa brūno cukuru un mandeļu skaidiņas, uzliek ķiršus.
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 170 OC. Pagatavo mīklu: sviestu, cukuru, kanēli un sarīvētu citrona miziņu sakuļ biezā, krēmam līdzīgā masā. Citu pēc citas pa vienai piesit olas. Miltus sajauc ar cepamo pulveri, tad pa daļām pārmaiņus ar pienu pievieno mīklai.Mīklu klāj uz ķiršiem veidnē un vienmērīgi izlīdzina. Cep 50 minūtes. To, vai kūka gatava, pārbauda ar koka irbulīti – ja tas ir sauss, kūka ir gatava. Izņem no cepeškrāsns un ļauj 10 minūtes pastāvēt veidnē.
Pēc tam izgāž uz liela šķīvja un atdzesē. Var pārkaisīt ar pūdercukuru vai sasmalcinātiem riekstiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem