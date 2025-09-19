Svarīgi, lai svaigais siers un citas sastāvdaļas pirms putošanas būtu istabas temperatūrā, – tad kūkas masa būs viendabīgāka. Tāpēc šie produkti pirms putošanas laikus jāizņem no ledusskapja
Pamatnei
- 140 g sīki saberztu cepumu
- 80 g izkausēta sviesta
Pildījumam:
- 60 g svaigā siera
- 240 ml trekna saldā krējuma
- 140 g pūdercukura
- 450 g svaigu zemeņu
- 1 ēdamkarote citrona sulas
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
- 4 ēdamkarotes ūdens
- 1,5 ēdamkarotes želatīna
- 15 zemeņu dekorēšanai
Pagatavošana
Ietauko tortes formu (Ø 20 cm). Cepumu drumstalas sajauc ar sviestu, liek tortes formā un piespiežot izlīdzina. Uz 1 stundu ievieto ledusskapī.
Svaigo sieru un cukuru puto, līdz masa kļūst viendabīga un krēmīga. Citā bļodā saldo krējumu saputo stingrās putās. Abas bļodas noliek malā.
Zemenes sablendē, izspiež caur sietu, lai zemeņu biezenī nebūtu sēklu. Pievieno citrona sulu un vaniļas ekstraktu un pakāpeniski iemaisa svaigā siera masā. Maisa, līdz tā kļūst viendabīga. Želatīnu ūdenī uzbriedina un uz lēnas uguns maisot izšķīdina. Pievieno svaigā siera masai.
Aptuveni ceturtdaļu šā maisījuma iecilā putukrējumā, pievieno atlikušo daļu un rūpīgi samaisa. Pildījumu pārlej kūkas pamatnei un vismaz uz 3 stundām ievieto ledusskapī.
Siera kūku izņem no tortes formas un dekorē ar zemenēm.
