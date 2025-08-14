37. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienās (8., 9.09.) pļauj zālienus. Sēj zaļmēslojuma augus. Laista augus.
- Augļu dienās (11., 12.09.) lasa ogas. Novāc ābolus, bumbierus, ķirbjus, tomātus. Skābē, konservē, gatavo ievārījumus, spiež sulas.
- Sakņu dienās (13., 14.09.) novāc kartupeļus un citus sakņaugus. Sašķiro un liek glabāšanā. Apstrādā un mēslo augsni.
Pārdomas
Priežu mežos, purvu malās, vietās, kur nabadzīgas, smilšainas augsnes, jāmeklē brūklenes. Paši augi ir mūžzaļi daudzgadīgi puskrūmi. Tie, spējot sasniegt cienījamu vecumu, varot būt pat 300 gadu seni. Dziednieciskas īpašības piemīt gan lapām, gan ziediem, protams, arī ogām. Rudenī vācamas tieši ogas. Ņemot vērā auga ilgmūžību, pret mētrām jāizturas, cik nu iespējams, saudzīgi. Brūkleņu ogas satur gan vitamīnus, gan cukurus, gan organiskās skābes un citas vērtīgas vielas. Ogu lietošana uzturā stiprina organismu, uzlabo imunitāti, palīdz uzveikt vismaz 20 kaišu, uzlabo ādas stāvokli un palēnina novecošanos. Tādas slavas dziesmas atrodamas gan drukātā literatūrā, gan interneta vietnēs. Brūkleņu labās īpašības apstiprina arī vecākās paaudzes cilvēki, kuru mūžs lielākoties pagājis pagājušajā gadsimtā, piedzīvojot grūtus un nabadzīgus laikus. Viņi vēl uzsver, ka brūkleņu ievārījums ir viegli uzglabājams. Ogas satur benzoskābi, kas ir dabisks konservants un pasargā izstrādājumus no pelējuma un raugiem.
Septembris
