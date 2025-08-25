Vai ir pieļaujams, ka lauksaimniecības transportlīdzeklim – traktoram ir tonēti sānu stikli? Vai atļauts piedalīties ceļu satiksmē, un vai ar tādu var iziet tehnisko apskati? Jautā Gunārs Jelgavas novadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 203 Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem traktortehnikai atļauts lietot tikai ražotāja noteiktajām prasībām atbilstīgus stiklus, informē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pārstāvis Jānis Mergups-Kutraitis.
Traktortehnikas vējstiklam nedrīkst būt redzamību traucējošu bojājumu vai pārklājuma.
Tehniskās apskates prasību neatbilstības gadījumā traktortehnika tiks attiecīgi novērtēta, bet fiziskai vai juridiskai personai tiks dotas 30 dienas novērst
Traktoram jābūt pamanāmam un jāspēj brīdināt citus dalībniekus, jābūt aprīkotam ar atbilstīgām un darbībā esošām skaņas un gaismas ierīcēm. Traktortehnikai arī jāspēj kontrolēt kustību – attiecīgi stūres un bremžu iekārtām jābūt darba kārtībā, nedrīkst būt nekāda veida šķidrumu noplūdes.
Kopumā traktora tehniskajam stāvoklim jābūt tādam, lai tā vadītājs un citi ceļu satiksmes dalībnieki justos droši un spētu veikt tam paredzēto darbu.
Ja sānu stiklu tonējums netraucē redzamībai, traktortehnikas vadāmībai, minētie Ministru kabineta noteikumi neaizliedz izmantot tonējumu sānu logiem, īpaši, ja to paredzējis traktortehnikas ražotājs.
To, ka traktors ir ekspluatācijai drošs un atbilstīgs ražotāja noteiktajam tehniskajam stāvoklim, apliecina derīga Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegta uzlīme vai talons.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem