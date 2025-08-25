Vai ir pieļaujams, ka lauksaimniecības transportlīdzeklim – traktoram ir tonēti sānu stikli? Vai atļauts piedalīties ceļu satiksmē, un vai ar tādu var iziet tehnisko apskati? Jautā Gunārs Jelgavas novadā.

Saskaņā ar Minis­tru kabineta notei­kumiem nr. 203 Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem traktortehnikai atļauts lie­tot tikai ražotāja noteik­tajām prasībām atbilstī­gus stiklus, informē Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pārstāvis Jānis Mergups-Kutraitis.

Traktortehnikas vējstiklam nedrīkst būt redzamību traucējošu bojājumu vai pārklājuma. 

Tehniskās apskates pra­sību neatbilstības gadīju­mā traktortehnika tiks attiecīgi novērtēta, bet fiziskai vai juridiskai personai tiks dotas 30 dienas novērst 

Traktoram jābūt pama­nāmam un jāspēj brīdināt citus dalībniekus, jābūt ap­rīkotam ar atbilstīgām un darbībā esošām skaņas un gaismas ierīcēm. Traktor­tehnikai arī jāspēj kontro­lēt kustību – attiecīgi stū­res un bremžu iekārtām jā­būt darba kārtībā, nedrīkst būt nekāda veida šķidru­mu noplūdes. 

Kopumā traktora tehniskajam stāvoklim jābūt tādam, lai tā vadītājs un citi ceļu satik­smes dalībnieki justos dro­ši un spētu veikt tam pare­dzēto darbu.

Ja sānu stiklu tonējums netraucē redzamībai, traktortehnikas vadāmībai, minētie Ministru kabineta noteikumi neaizliedz izmantot tonējumu sānu logiem, īpaši, ja to paredzējis traktortehnikas ražotājs.

To, ka traktors ir eks­pluatācijai drošs un atbil­stīgs ražotāja noteiktajam tehniskajam stāvoklim, ap­liecina derīga Valsts teh­niskās uzraudzības aģen­tūras izsniegta uzlīme vai talons. 

