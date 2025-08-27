Savs asinsspiediena skaitlis jāzina ikvienam un, ja tas ir normāls, regulāri jāmēra vienu divas reizes gadā mājas apstākļos vai ārsta kabinetā. Tas palīdz agrīni diagnosticēt un ārstēt slimības, izvairoties no insulta un citām veselības problēmām.

Asinsspiediena pārbaude

Asinsspiediens ir asiņu plūsmas spiediens uz artēriju sieniņām. Mērot asinsspiedienu, tiek noteikti divi rādījumi – augšējais (sistoliskais) un apakšējais (diastoliskais).

Normāls asinsspiediens ir 120/80 mm Hg staba neatkarīgi no cilvēka dzimuma un vecuma.

“Asinsspiedienu vajag mērīt vienmēr, kad tas nepieciešams, piemēram, saslimšanas gadījumā tas jānosaka arī zīdainim. Parasti veselības pārbaudei rekomendē mērījumus veikt jau no triju gadu vecuma. Pusaudžiem, kam jau ir liekais svars, diagnosticēts cukura diabēts, asinsspiedienu mēra ikreiz, kad apmeklē ārstu. Pieaugušajiem no 18 gadu vecuma parasti to mēra reizi gadā vai pēc nepieciešamības. Pacientiem ar hroniskām slimībām – arteriālo hipertensiju, sirds vai nieru slimībām, cukura diabētu – asinsspiediens jānosaka neatkarīgi no vecuma,” norāda Veselības centru apvienības poliklīnikas Aura kardioloģe Elita Vārava.

