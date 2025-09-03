Aukstumā žāvēta medus kūka, ko var ielikt somiņā, latviešu atbilde citronpipariem – cidonijpipari un čatniji, kuros savienots saldums, skābums un asums… Latvijas ražotāji turpina pārsteigt ar drosmīgiem, radošiem un eksportspējīgiem pārtikas produktiem. Atnāc, piedzīvo un izbaudi tos Baltijas lielākajā pārtikas industrijas izstādē "Riga Food 2025", kas 4.–6. septembrī norisināsies Ķīpsalā!
Aukstumā žāvēta medus kūka
Liofilizētā medus kūka ir uzņēmuma Ozolu bites bestsellers! Pašu sviests, medus, skāsaldskābabais krējums, purvā augušas dzērvenes – kūkai ir , unikāla garša un patīkams kraukšķis. Tā lieliski noderēs arī pārgājienos, ceļojumos un būs oriģināla dāvana. Tai ir liels eksporta potenciāls, jo īpašais žāvēšanas veids nodrošina ilgu derīguma termiņu. Izstādē varēs nodegustēt medus kūku ar meža mellenēm un medus kūku ar upenēm!
Carnikavas delikatese – nēģi burciņā
Kad runa ir par īstiem Latvijas gardumiem, Carnikava vienmēr izskan īpaši. Ģimenes uzņēmums Krupis, kas jau trešajā paaudzē turpina nēģu zvejas un pārstrādes tradīcijas, piedāvā delikatesi, kas iepriecina gan pieredzējušu gardēdi, gan ziņkārīgu garšu meklētāju, – Nēģi, cepti želejā, jaunā 200 g stikla iepakojumā.
Funkcionālā uzkoda RORA
Liepkalni ir raduši jaunu funkcionālo uzkodu līniju RORA, kas radīta tiem, kuri nevēlas izvēlēties starp baudu un rūpēm par ķermeni un prātu. Šī līnija ir atbilde uz jautājumu, kādas uzkodas vēlamies dot saviem bērniem – katrā kumosā kaut ko arī vērtīgu. Produkts ir radīts ar dažādām uztura vajadzībām – bez glutēna, bez laktozes, ar samazinātu cukura daudzumu, ar proteīnu un šķiedrvielām.
Kokosriekstu našķis Amber šokolādē
Rāmkalnu jaunums “Kokosriekstu našķis Amber šokolādē” ir samtaina, dzintarkrāsas šokolāde, kuras maigumu papildina kristāliski kokosriekstu gabaliņi. Gardais našķis iepriecina ne tikai garšu kārpiņas, bet arī dvēseli.
Dabīgi sulu maisījumi
Very Berry & Rīga Original funkcionālie dzērieni ir dabīgi sulu maisījumi, kuru sastāvā ir Latvijas pļavu zālīšu tējas un čagas. Šobrīd ir pieejami trīs veidi: mieram Calm & Relax, spēkam Energy Kick, bet veselībai Vitamin Boost. Unikālais produkts ir tapis sadarbībā ar profesori Viju Eniņu.
Bezalkoholiskais ābolu sidrs
Arvien vairāk cilvēku svētkiem un, protams, arī ikdienā izvēlas bezalkoholiskos dzērienus. Iļģuciema bezalkoholiskais ābolu sidrs ir viegls, atsvaidzinošs un pavisam nedaudz dzirkstošs dzēriens, ko var baudīt gan atdzesētu ikdienas skrējienā, gan elegantā glāzē saviesīgā pasākumā.
Cidonijpipari
Cidonijpiparu maisījums ir radīts, iedvesmojoties no citronpiparu garšas, piedāvājot latvisku versiju ar dabīgu skābumu – cidoniju. Melno piparu asums, cidonijas atsvaidzinošais augļainums, sīpolu saldenums un jūras sāls līdzsvars veido harmonisku, dzīvīgu garšas buķeti. Organic Products cidonijpiparus izmanto tieši tāpat kā citronpiparu maisījumu.
Olu baltuma proteīna pulveris
Meklē visdabiskāko veidu, kā uzņemt augstvērtīgu proteīnu? Tad Fiteg² jaunais olu baltuma proteīna pulveris Unflavoured & Unsweetened būs tieši laikā. Šis olu baltuma pulveris ir no 100% albumīna, bez pievienota cukura, bez pievienotas garšas un saldinātājiem, bez laktozes un lipekļa – ideāla izvēle ikdienai, sportam un veselīgam dzīvesveidam.
Čatnijs – salds, skābs un ass vienā garšas buķetē
Pūres čatniji ir pikantas mērces, kas apvieno saldumu, skābumu un asumu vienā garšas buķetē. Jaunais brūkleņu čatnijs ir gatavots no svaigi skābenām un aromātiskām brūklenēm, savukārt pīlādžu – no sulīgām pīlādžogām bez pievienota cukura. Lieliski sader kopā ar uzkodām, gaļu, zivīm, grauzdētu maizīti vai sieru.
Kūpināta siera desa un kausētais maigums no Jaunpils
Kūpināta kausēta siera desa, klasiskā – siers, kas apvieno kūpinājuma raksturu ar siera maigumu. Pieejama dažādās garšu variācijās, lai iepriecinātu gan mazos siera cienītājus, gan tos, kuri novērtē tradicionālu, sātīgu un siltu garšu. Savukārt Kausēts siers, klasiskais ar savu maigo, krēmīgo tekstūru ir īsts daudzpusības paraugs. Ideāls kā alternatīva sviestam! Lieliski piemērots gan maizītēm, gan zupu vai pastas garšas bagātināšanai.
Gardēži un pārtikas nozares profesionāļi tiksies Riga Food 2025!
Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2025, kas šogad svin trīsdesmit gadu jubileju. Jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu, dzērienu ražošanā un pārstrādē izstādē prezentēs 420 uzņēmumu no vismaz 30 valstīm. Izstādē būs 15 kopstendi no 11 valstīm: Albānijas, Azerbaidžānas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Itālijas, Polijas, Slovākijas, Spānijas, Ukrainas, Uzbekistānas. Riga Food 2025 varēs baudīt plašu pasākumu programmu: https://ej.uz/RF25_pasakumi.
Izstādi rīko starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 (bt1.lv).
Izstādes darba laiks:
4.–5. septembris plkst. 10–18
6. septembris plkst. 10–17
