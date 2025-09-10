Vēlētos uzzināt vairāk par dekoratīvajiem betona kāpņu pārklājumiem, un kā tos uzklāt. Jautā Iveta M. Konsultē SIA "Ritols" projetku vadītājs Pēteris Cābulis.

Betona pārklājumi ir labs risinājums, kā pasargāt grīdu un kāpnes no bojājumiem. Tomēr atsevišķu segumu ierīkošana var būt gana piņķerīga, un bez speciālistu palīdzības neiztikt.

Dažādi klājuma veidi

Epoksīda segumi tiek veidoti uz ūdens vai tīra epoksīda sveķu bāzes, un vairākums no tiem paredzēti lietošanai iekštelpās. Plaši izmantoti sabiedriskās ēkās, piemēram, skolās, birojos un citās vietās, kur segums nav pakļauts lielam noslogojumam. Taču ļoti bieži šo segumu izvēlas kāpņu apdarei. Vienkrāsainā epoksīda sastāvā iespējams iestrādāt vienas vai vairāku krāsu kombinācijas smiltis (Peran STB) vai dekoratīvās pārslas (Peran floor flakes). Jāņem vērā, ka izraudzīto smilšu un pārslu krāsas tonis kļūst intensīvāks, tās nostiprinot ar caurspīdīgu epoksīdu.

Slapjš epoksīda segums ir ļoti slidens, tādēļ tajā iestrādā kvarca smiltis, kas nodrošina pretslīdes īpašības.

Epoksīdu var pigmentēt pēc RAL toņu kataloga. Betonu var pārklāt ar caurspīdīgu epoksīdu, tādējādi to pasargājot no ārējas iedarbības un padarot viegli kopjamu. Tomēr jāņem vērā, ka caurspīdīgais epoksīds padarīs pamatni tumšāku un vairāk izcels dažādus toņus betona pamatnē. Salīdzinājumā ar citiem segumiem epoksīda segumu iestrādei jāparedz vairāk laika – nākamo kārtu var uzklāt tikai nākamajā dienā.

