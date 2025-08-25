Attēlā redzamie cimdi tapuši pēc Latvijas Enciklopēdiju redakcijas 1994. gadā izdotās grāmatas "Cimdi. 350 rakstu" publicētajiem Ilgas Madres rakstiem*.
Materiāli
- adāmadatas nr. 1,5
- Limbažu tīnes dzija
Pamatā izmantota satīta pelēki violeta un tieva balta dzija.
Cimdiem sarkanos punktiņus virs kreiliskajiem valdziņiem un sarkani dzeltenās svītras ieloka ar lāpāmadatu.
* Sadarbībā ar žurnālu "Praktiskie Rokdarbi".
