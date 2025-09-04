Par pieciem eiro palielināta atbalsta likme konvencionālajiem biškopiem apputeksnēšanas nodrošināšanai.
Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus atbalsta piešķiršanas kārtībā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai, lai palielinātu atbalsta likmi konvencionālajiem biškopjiem agrovides pasākumā apputeksnēšanas nodrošināšanai.
Grozījumi noteic, ka konvencionālo saimniecību dravniekiem, kuri uz agrovides atbalstu "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām" pieteicās 2025. pieteikumu gadā, palielināta atbalsta likme no 30 uz 35 eiro/ha.
Šādu palielinājumu pieļauj esošais pasākuma budžets.
Bioloģiskajiem dravniekiem atbalsta likme tika palielināta jau pirms gada.
