Ātri pagatavojama sātīga zupiņa no sezonas dārzeņiem.
Sastāvdaļas
- 250 g kartupeļu
- 3 ripiņās sagriezti puravi
- 1 sīpols
- 50 g sviesta
- 850 ml dārzeņu buljona
- 150 ml saldā krējuma
- 2 ēdamkarotes sakapātu maurloku
- sāls, pipari
Pagatavošana
Dziļā pannā uz mērenas uguns izkausē sviestu. Pievieno nomizotus, gabaliņos sagrieztus kartupeļus, puravus, sakapātu sīpolu un sautē 2–3 minūtes, līdz tie kļūst mīksti, bet neapbrūnē. Pielej buljonu, uzvāra, tad samazina liesmu, uzliek vāku un uz lēnas uguns sautē 15 minūtes. Noņem no uguns, nedaudz atdzesē un sablendē.
Zupu lej atpakaļ pannā, uzkarsē, pieber piparus un sāli. Lej šķīvjos, ja vēlas, iemaisa krējumu un pārkaisa ar sakapātiem maurlokiem
