Ātri pagatavojama sātīga zupiņa no sezonas dārzeņiem.

Sastāvdaļas

  • 250 g kartupeļu
  • 3 ripiņās sagriezti puravi
  • 1 sīpols
  • 50 g sviesta
  • 850 ml dārzeņu buljona
  • 150 ml saldā krējuma
  • 2 ēdamkarotes sakapātu maurloku
  • sāls, pipari

Pagatavošana

Dziļā pannā uz mērenas uguns izkau­sē sviestu. Pievieno nomizotus, gabali­ņos sagrieztus kartupeļus, puravus, sakapātu sīpolu un sautē 2–3 minūtes, līdz tie kļūst mīksti, bet neapbrūnē. Pielej bul­jonu, uzvāra, tad samazina liesmu, uz­liek vāku un uz lēnas uguns sautē 15 mi­nūtes. Noņem no uguns, nedaudz atdze­sē un sablendē.

Zupu lej atpakaļ pannā, uzkarsē, pie­ber piparus un sāli. Lej šķīvjos, ja vēlas, iemaisa krējumu un pārkaisa ar sakapā­tiem maurlokiem

