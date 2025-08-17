Dārzeņu sezonas laikā der sagatavot arī saldētus krājumus - ne tikai, lai ietaupītu, bet arī lai jebkurā laikā pa rokai būtu kāda piedeva zupai vai sautējumam.
Burkāni. Nomizo, sagriež ripiņās vai kubiņos. Blanšē 2–3 minūtes, tad atdzesē aukstā ūdenī un nosusina.
Ziedkāposti. Sadala nelielās rozetēs, blanšē 3 minūtes, pēc tam atdzesē.
Zaļie zirnīši. Nomizo un blanšē 2 minūtes. Atdzesē un liek saldētavā.
Sviesta pupiņas (zaļās, dzeltenās). Nogriež pākstīm galus, sagriež gabaliņos. Blanšē 2–3 minūtes.
Paprika. Izņem sēklotni, sagriež strēmelēs vai kubiņos. Var saldēt bez blanšēšanas.
Spināti, skābenes, dilles, pētersīļi, lociņi. Nomazgā, nosusina, sasmalcina vai atstāj veselus. Var saldēt ar ūdeni ledusformiņās vai bez.
