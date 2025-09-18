Pārstaipu raksti ir veiksmīgi izmantojami darbos, kuros dominējošais ir tērpa siluets vai materiāls. Pārstaipu raksti ir kā labs un vienkāršs fons izvēlētajam modelim un materiālam.

Materiāli

  • 450 g īpaši mīkstas merino dzijas (100 g / 240 m) četros diegos – divi zaļi un divi tumši zili
  • adāmadatas nr. 2

Darba gaita

Muguras daļai uzmet 138 valdziņus (50 cm) un valnīti ada 4 cm rīsu rakstā (1 labiskais un 1 kreiliskais turp un atpakaļ, tad maina labisko un kreilisko vietām). Muguras daļu turpina adīt pamatrakstā (sk. 1. zīm.), izmantojot piegrieztni.

Priekšpusi ada tāpat kā muguras daļu, papildus ierēķinot aizdares malai 12 valdziņus rīsu rakstā.

